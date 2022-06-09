الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارًا يلوم إيران بعد العثور على مواد نووية

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار يلوم إيران على "الفشل في توفير توضيحات بشأن آثار يورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع نووية".