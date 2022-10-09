جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل مجندة في عملية شعفاط واستمرار البحث عن المنفذ في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة المجندة التي أصيبت أمس وسط استمرار الاقتحامات لمخيم شعفاط وبلدة عناتا في القدس بحثا عن منفذ الهجوم على المعبر ونشر الجيش، فجر اليوم الأحد، خبر وفاة المجندة التي أصيبت بجروح قاتلة في عملية إطلاق النار عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة مساء أمس.