مقتل شخص وإصابة 19 جراء قصف أوكراني

أفاد مكتب الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخص واحد وإصابة 19 مدنيا في أراضي الجمهورية جراء قصف أوكراني وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أي ابتداء من الساعة 08:00 من 10 أكتوبر الجاري حتى الساعة 08:00 من اليوم الثلاثاء قتل شخص واحد وأصيب 19 مدنيا بجروج جراء قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية".