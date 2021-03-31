سماع إطلاق نار كثيف ليلا قرب مقر الرئاسة في النيجر
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سماع إطلاق نار كثيف ليلا قرب مقر الرئاسة في النيجر

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العرب اليوم - سماع إطلاق نار كثيف ليلا قرب مقر الرئاسة في النيجر

النيجر
نيامي - العرب اليوم

أكدت مصادر شهود عيان عن سماع إطلاق نار كثيف ليلاً قرب مقر الرئاسة في النيجر

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سماع إطلاق نار كثيف ليلا قرب مقر الرئاسة في النيجر سماع إطلاق نار كثيف ليلا قرب مقر الرئاسة في النيجر



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