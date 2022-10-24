اعتقلت السلطات التركية في العاصمة أنقرة، 11 مشتبها بهم، تبين أنهم يعملون ضمن "هيئة تحرير الشام الإرهابية" (جبهة النصرة سابقا)، في عملية متزامنة بوقت واحد.

وأفاد مراسل RT بأن إطلاق العملية تم في نطاق التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية في مكتب المدعي العام في أنقرة.