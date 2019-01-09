موسكو تحث واشنطن على استئناف الحوار حول ضبط الأسلحة

مع اقتراب موعد انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، دعت موسكو القيادة الأميركية لتقييم الوضع بجدية والعودة لبحث مصير المعاهدة في أقرب وقت ممكن.

وفي تصريحات صحفية الأربعاء، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن رغبة روسيا في استئناف "حوار غني المضمون" مع الولايات المتحدة حول ضبط الأسلحة في أسرع وقت.

وقال: "إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للحوار، فنحن على استعداد له أيضا في أي وقت، حتى وإن كان غدا. نحن مستعدون لإجراء مشاورات على مستوى الخارجية والدفاع ومجلسي أمن البلدين، لكن يجب أن يقوم الحوار على أساس التكافؤ".

وفي 4 ديسمبر، أمهلت واشنطن موسكو 60 يوما لـ"العودة إلى التزاماتها" بمعاهدة الصواريخ المذكورة تحت طائلة الانسحاب الأميركي منها، في حين ترفض موسكو الاتهامات الأميركية لها بانتهاك المعاهدة، وتتهم واشنطن بخرق بنودها.

كما تعتبر موسكو أن فسخ هذه المعاهدة، سيؤدي إلى سباق تسلح جديد في العالم.