آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /24.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات.

نولاند ترد على اتهام ماسك لها بتصعيد النزاع الأوكراني

نيوزيلندا تفرض عقوبات على 87 مواطنا روسيا

ساليفان: "أبرامز" لا معنى لها في أوكرانيا و"إف-16" ليست لديها قدرات أساسية تحتاجها كييف

الصين تنشر اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية

البنادق المضادة للدرونات سلاح فعال في العملية العسكرية الروسية