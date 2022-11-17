ارتفاع عدد القتلي في الاحتجاجات الإيرانية إلى 342 بينهم 43 طفلا

أعلنت منظمة حقوقية إيرانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في طهران إلى 342 بينهم 43 طفلا و26 سيدة.

وأضافت أن بعض معتقلي الاحتجاجات معرضون لخطر الإعدام بتهم حددها النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن محكمة في إيران أصدرت أول حكم بالإعدام على شخص اعتقل لمشاركته في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.