مقتل جندي وجرح خمسة آخرين بهجومين في بوركينا فاسو
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مقتل جندي وجرح خمسة آخرين بهجومين في بوركينا فاسو

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العرب اليوم - مقتل جندي وجرح خمسة آخرين بهجومين في بوركينا فاسو

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واغادوغو - العرب اليوم

 قتل جندي من بوركينا فاسو وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجومين، أحدهما بعبوة ناسفة في شمال البلاد كما أفادت مصادر أمنية وحكومية. وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "أحد الحراس تعرض يوم الأربعاء لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة تنوالبوغو، أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين"، مضيفا: "وفي وقت سابق من صباح الأربعاء أصيب ثلاثة جنود آخرين في هجوم آخر على مفرزة ناميسيغيما" في وسط شمال البلاد.

ووفقا لمصدر حكومي، فإن هذا الهجوم نفذته "مجموعة تضم عددا من المسلحين"، موضحا أن "سرعة العناصر الموجودين في المركز أجبرتهم على الفرار والتخلي عن الدراجات النارية التي صادرتها قوات الدفاع والأمن" في 11 أكتوبر، قتل جنديان كانا يقومان بدورية في انفجار عبوة ناسفة في فاراكوروسو قرب الحدود مع ساحل العاج.

المصدر: "أ ف ب"

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مقتل جندي وجرح خمسة آخرين بهجومين في بوركينا فاسو مقتل جندي وجرح خمسة آخرين بهجومين في بوركينا فاسو



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