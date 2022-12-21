مقتل 9 أشخاص بينهم ثمانية أطفال في هجوم شمال شرقي الكونغو الديمقراطية

قتل 9 أشخاص، بينهم ثمانية أطفال، في هجوم شنه مسلحون على قرية في مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية. وقالت السلطات المحلية إنها عثرت على تسع جثث لمدنيين، بينهم ثمانية أطفال وامرأة مسنة،