الاستخبارات الروسية تؤكد أن واشنطن تُدرب 60 مسلحاُ في سوريا لتنفيذ هجمات إرهابية

أفادت الاستخبارات الروسية بأن الولايات المتحدة اختارت في يناير الماضي 60 مسلحا لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأن تدريبهم يتم في قاعدة التنف بسوريا.