وزارة الدفاع الروسية تُعلن كييف تستعد لاستفزاز جديد في محطة زابوروجيه النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يستعد لاستفزاز مدو في محطة الطاقة النووية بزابوروجيه، خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى كييف.