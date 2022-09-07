استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد، الشاب يونس غسان تايه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى مخيم الفارعة، جنوب طوباس، بالضفة الغربية.