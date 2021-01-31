الصين تمنع دخول القادمين من كندا مؤقتًا

قالت القنصلية الصينية في مدينة تورونتو الكندية، إن بكين منعت دخول الأجانب القادمين من كندا بشكل مؤقت، حتى وإن كانوا يحملون تصاريح عمل سارية في الصين وذكرت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني أن "الصين ستمنع بشكل مؤقت دخول كل الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة سارية للعمل والأمور الشخصية" يأتي الإجراء في وقت تفرض فيه كندا قيودا على حركة السفر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا وسجلت كندا 4255 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت.