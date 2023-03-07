مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح شمال شرقي محافظة ديالى العراقية

أفادت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان اليوم الثلاثاء بأن 8 مدنيين قتلوا الليلة الماضية وأصيب 3 آخرين في هجوم شنه مسلحون على إحدى قرى قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى /57 كيلومترا شمال شرق بغداد.

وأوضحت المصادر أن جماعات مسلحة شنت الليلة الماضية هجوما رافقه إنفجار عبوة ناسفة إستهدف منازل في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى بإستخدام الأسلحة الرشاشة مما تسبب بمقتل 8مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وذكرت المصادر أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث ونشرت قواتها لملاحقة الجماعات المسلحة.

وتشهد مناطق بمحافظة ديالى منذ أيام أوضاعا أمنية غير مستقرة أوقعت عددا من الضحايا بينهم طبيب برصاص جماعات مسلحة تنشط في المحافظة.