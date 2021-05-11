نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الدفاع لبحث المواجهات في غزة
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نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الدفاع لبحث المواجهات في غزة

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العرب اليوم - نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الدفاع لبحث المواجهات في غزة

نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الدفاع لبحث المواجهات في غزة
غزة ـ العرب اليوم

نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الدفاع لبحث المواجهات في غزة

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نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الدفاع لبحث المواجهات في غزة نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الدفاع لبحث المواجهات في غزة



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