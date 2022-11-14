حادثة تدافع على سلم مصعد إحدى محطات الميترو في كييف بسبب عبوة غاز

شهدت محطة مترو في العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الأحد، حادثة تدافع، كان سببها قيام شخص برش الغاز على المسافرين من عبوة غاز وذكرت مصادرنا أن شخصا قام برش الغاز في محطة ميترو "تياترالنايا" في كييف، ما أدى إلى تدافع المسافرين بغية الهروب هذا ولم تعلق الجهات الرسمية على الحادثة، كما لم تتحدث الأنباء عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا.