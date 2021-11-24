قوات الأمن العراقية تعلن تفكيك أخطر شبكة لقرصنة المعلومات في البلاد

أعلنت الأجهزة الأمنية بالعراق، الأربعاء، تفكيك أخطر شبكة لقرصنة المعلومات في كربلاء (جنوب)، تتكون من 5 أشخاص.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن ذلك جاء "بناءً على معلومات استخبارية وردت لأمن جنوب صلاح الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء".

وأضافت أن "الأمن تمكن بعد مراقبة دامت لأيام من تفكيك شبكة مؤلفة من 5 متهمين يُعدون من أخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق".

وأشارت إلى أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً، واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها".

وأكدت على أنه "تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".