انهيار الجزء الشمالي لصوامع ميناء بيروت البحري

انهار الجزء الشمالي لبقايا صوامع الحبوب بميناء بيروت البحري اليوم الثلاثاء، والتي تسمى ب الشاهد الصامت باعتبارها رمزا يشهد على حجم الدمار الذي لحق بالميناء