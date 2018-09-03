وصول أكثر من 348 ألف حاج إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 348,965 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 38,008 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس، فيما غادرها في اليوم ذاته 29,190 مسافراً إلى بلدانهم, فيما بلغت نسبة إشغال الإسكان 45%، في حين بلغ إجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات بمستشفيات المنطقة 59,994 حاجاً.

وسجّلت وصول 1070 حافلة للمدينة المنورة يوم أمس تقلّ 34,534 حاجاً، ليصل إجمالي الحافلات التي وصلت للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 37,185 حافلة, في أظهرت الإحصائية وصول 26 مركبة أمس أقلت 823 حاجاً، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم نقلهم بواسطة عربات النقل في ساحات المسجد النبوي 10528 حاجاً.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 159,452حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 182,339 حاجاً.