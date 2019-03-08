تقرير ألماني يؤكد أن أكثر من 50 ألمانيا وقعوا في يد القوات الكردية بسورية

أعلنت مجموعة "آر إن دي" الإعلامية الألمانية في تقرير مسبق استندت فيه إلى وزارة الداخلية الألمانية، وينشر الجمعة، أن أكثر من خمسين مقاتلا ألمانيا يعتقد أنهم منتمون لتنظيم الدولة الألمانية الإرهابي موجودون حاليا في يد القوات الكردية.

وذكرت المجموعة أنهم كانوا 51 شخصا في بداية الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى إلى استعادة 800 من مقاتلي داعش تم القبض عليهم في سوريا، وهم من أعضاء التنظيم الإرهابي، وتقديمهم إلى المحاكمة.

ولم يتوافر حتى الآن إلا القليل من الأدلة عن مقاتلين ألمان من تنظيم الدولة وقعوا في يد القوات الكردية السورية تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

ومن بين الإسلاميين الألمان الذين توجهوا عام 2013 إلى سورية والعراق يوجد أكثر من 50 طفلا قاصرا وفقا لما تقوله الشبكة الإعلامية.

وقال متحدث باسم الداخلية الألمانية للمجموعة الإعلامية (آر إن دي) إن "هذه البيانات تقوم على معلومات من مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا".

وتقول بيانات الوزارة إن حوالي 300 من المقاتلين من بين 1050 توجهوا إلى خارج البلاد عادوا إلى أوطانهم ثانية.

وتضيف بيانات الوزارة أن هناك حوالي 200 من الأشخاص الذين غادروا أوروبا إلى سورية والعراق قتلوا في المعارك، واختفى 100 آخرون تقريبا.

أما الباقون فما يزالون داخل منطقة المعارك، أو أنهم انتقلوا إلى دول مجاورة في وسط آسيا، وفقا للوزارة.

وأوضح المتحدث باسم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لمجموعة آر إن دي "نحن نعتقد أن عددا قليلا من بين الإسلاميين الألمان يحملون جواز سفر مزدوج