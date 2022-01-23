رئيسي يصرح إيران تبحث عن علاقات مستديمة وشاملة مع تركيا

قال رئيس إيران، ابراهيم رئيسي، إن الجمهورية الإيرانية تبحث عن علاقات وتعاون مستديم وشامل مع تركيا. وأكد رئيسي، خلال الاتصال الهاتفي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان معه، اليوم السبت، أن طهران تدعم الاستقرار والسلام في المنطقة وأشار إلى الفرص المتاحة لتوسيع العلاقات الإيرانية التركية، في الصعيدين الثنائي والإقليمي، مصرحا أن ايران ترحب بالخطط الهادفة لبناء تعاون ستراتيجي مع تركيا وذكر بأن احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول، يشكل السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار والأمن المستديمين في مختلف المناطق.