ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 140 قتيلا من بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح
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ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 140 قتيلا من بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 140 قتيلا من بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 140 قتيلا من بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح
غزة ـ العرب اليوم

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 140 قتيلا من بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح

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ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 140 قتيلا من بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 140 قتيلا من بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح



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