نقل 25 شخصاً للمستشفى بعد انفجار قوي في غوتنبرغ بالسويد
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نقل 25 شخصاً للمستشفى بعد انفجار قوي في غوتنبرغ بالسويد

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العرب اليوم - نقل 25 شخصاً للمستشفى بعد انفجار قوي في غوتنبرغ بالسويد

نفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ،
غوتنبرغ - العرب اليوم

أفادت وكالة "تي.تي السويدية" للأنباء بأنه تم نقل نحو 25 شخصا إلى المستشفى بعد انفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.وبحسب "تي.تي"، فإن الانفجار وقع عند الساعة الخامسة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، وتسبب في اندلاع حريق.

وقالت خدمات الطوارئ في المنطقة: "تأثرت عدة شقق وسلالم بالانفجار، ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه".

وأشار  التلفزيون السويدي إلى أن أغلبية الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة، بالإضافة إلى بعض في حالات خطيرة، في حين تتواجد حوالي 15 وحدة من وحدات الإنقاذ في موقع الانفجار، الذي تسبب بحرائق لاحقة في بعض سلالم المبنى.
 

وقال مسؤول وحدة الإنقاذ، جون بايل، إن "أعمال الإطفاء لا تزال على قدم وساق".وبدأت الشرطة تحقيقا أوليا بالانفجار، لافتة إلى أنه لا يوجد مشتبه به في القضية في الوقت الحالي.
 

كما أكدت الشرطة في موقعها الإلكتروني أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة.

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نقل 25 شخصاً للمستشفى بعد انفجار قوي في غوتنبرغ بالسويد نقل 25 شخصاً للمستشفى بعد انفجار قوي في غوتنبرغ بالسويد



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