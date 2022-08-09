إصابات في اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة في نابلس وسرايا القدس تتصدى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت صباح اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا، في محاولة لاعتقال ما أسمته مطلوبين. مصادر صحفية: "اشتباكات عنيفة متواصلة بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس".