إصابات في اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة في نابلس وسرايا القدس تتصدى
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إصابات في اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة في نابلس وسرايا القدس تتصدى

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العرب اليوم - إصابات في اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة في نابلس وسرايا القدس تتصدى

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غزة ـ العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت صباح اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا، في محاولة لاعتقال ما أسمته مطلوبين. مصادر صحفية: "اشتباكات عنيفة متواصلة بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس".

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إصابات في اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة في نابلس وسرايا القدس تتصدى إصابات في اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة في نابلس وسرايا القدس تتصدى



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