الشرطة الإسرائيلية تستخدم العنف والغاز لتفريق تظاهرة في النقب وتعتقل عددا من الفلسطينيين

استخدمت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة حاشدة في مفرق سعوة - الأطرش في النقب، احتجاجا على أعمال التجريف الإسرائيلية والاعتقالات التي تقوم بها واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 13 شخصا على الأقل خلال التظاهرة، التي استخدمت فيها الشرطة العنف وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وأصيب خلال التظاهرة، العشرات من النساء والأطفال والشبان والشيوخ بحالات اختناق، جراء الغاز المسيل للدموع واقتحمت الشرطة سعوة، وأطلقت القنابل داخل المنازل، ما أسفر عن إصابات ومئات حالات الاختناق بين سكان القرية والمتظاهرين.