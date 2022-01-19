القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان يدعو العالم للاعتراف بإدارة طالبان

دعا القائم بأعمال رئيس وزراء حكومة طالبان في أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، اليوم الأربعاء، حكومات الدول للاعتراف رسميا بإدارة طالبان للبلاد، قائلا في مؤتمر صحافي في كابل، إنه تم الوفاء بجميع الشروط. وقال أخوند: "أطلب من جميع الحكومات، خاصة الدول الإسلامية، بأن تبدأ الاعتراف"، وذلك في أول ظهور علني كبير له منذ أن تولى المنصب في سبتمبر الماضي. وقال "المساعدات قصيرة الأجل ليست هي الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشاكل بشكل جذري".