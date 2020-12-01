البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%

صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي 2015.