مقتل حاكمة ولاية وزوجها عضو مجلس الشيوخ في حادث تحطم طائرة مروحية في المكسيك
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مقتل حاكمة ولاية وزوجها عضو مجلس الشيوخ في حادث تحطم طائرة مروحية في المكسيك

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العرب اليوم - مقتل حاكمة ولاية وزوجها عضو مجلس الشيوخ في حادث تحطم طائرة مروحية في المكسيك

حادث تحطم طائرة مروحية في المكسيك
المكسيك_أ ف ب

 قتلت حاكمة ولاية بويبلا المكسيكية وزوجها العضو في مجلس الشيوخ والحاكم السابق لنفس الولاية في حادث تحطم طائرة مروحية الإثنين، وفق ما أكد الرئيس المكسيكي.

وكتب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر "أتقدم بأحر التعازي الى أقارب السيناتور رافييل مورينو فالي وزوجته حاكمة ولاية بويبلا مارثا أريكا ألونسو".

وتعهد الرئيس التحقيق في أسباب الحادث و"التوصل الى حقيقة ما حدث".

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الطيار وشخص آخر قتلا ايضا في حادث تحطم الطائرة في منطقة سانتا ماريا كورونانغو في بويبلا.

وأدت مارثا اليمين القانونية كحاكمة للولاية في 14 كانون الأول/ديسمبر بعد معركة انتخابية حامية جرت في تموز/يوليو، وأعلنت بعدها محكمة انتخابية فوزها.

وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في ولاية بويبلا في وسط المكسيك، بينما شغل زوجها منصب الحاكمية من عام 2011 حتى 2017.

ووفق الدستور المحلي فإن على نواب الولاية تعيين حاكم انتقالي للولاية والدعوة الى انتخابات فرعية في مهلة أقصاها خمسة اشهر.

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مقتل حاكمة ولاية وزوجها عضو مجلس الشيوخ في حادث تحطم طائرة مروحية في المكسيك مقتل حاكمة ولاية وزوجها عضو مجلس الشيوخ في حادث تحطم طائرة مروحية في المكسيك



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مقتل حاكمة ولاية وزوجها عضو مجلس الشيوخ في حادث تحطم طائرة مروحية في المكسيك مقتل حاكمة ولاية وزوجها عضو مجلس الشيوخ في حادث تحطم طائرة مروحية في المكسيك



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