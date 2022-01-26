إحباط مُحاولة تسلل لداعش جنوب قضاء مدينة سنجار العراقية

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، احباط محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي جنوب قضاء سنجار.، محافظة نينوي، شمال العراق. ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، ذكر بيان لإعلام الحشد إن "قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى في هيئة الحشد الشعبي، أحبطت فجر اليوم الأربعاء محاولة تسلل لداعش الارهابي جنوب قضاء سنجار". وأوضح البيان، إن "القوة فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء ما اجبرهم على الفرار". وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت قوات الأمن العراقية، توجيه ضربة جوية استهدفت مجموعة لتنظيم داعش شمالي بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية يعالج إحدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد". وكان العراق أعلن، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد. ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.