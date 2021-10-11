الكاظمي يعلن اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي
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الكاظمي يعلن اعتقال نائب زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي

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العرب اليوم - الكاظمي يعلن اعتقال نائب زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
بغداد ـ العرب اليوم

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاثنين ان الأجهزة الأمنية اعتقلت نائب زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

 

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الكاظمي يعلن اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الكاظمي يعلن اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي



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