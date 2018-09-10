أوضحت صحيفة "يديعوت" العبرية أنه "من المقرر أن يعلن مستشار الأمن القومي الأميركي الإثنين أن الولايات المتحدة سوف تغلق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بسبب محاولة السلطة الفلسطينية الشروع في إجراءات ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية".