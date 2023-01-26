قطع التيار الكهربائي بعد تحذير من هجمات صاروخية في أوكرانيا

أطلقت أوكرانيا إنذارا من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، اليوم الخميس، وحذرت السلطات في المناطق المختلفة من هجوم صاروخي محتمل.وقالت شركة الكهرباء دي.تي.إي.كيه إنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتا أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر وقوع هجوم صاروخي.

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 طائرة مسيرة روسية في مناطق وسط البلاد.وبعد عدة ساعات فقط من إعلان واشنطن وبرلين إرسال دبابات ثقيلة إلى كييف، ردت روسيا على الأرض بقصف عدة مواقع أوكرانية. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة تشيركاسي، دون أن تذكر هذه الوسائل المزيد من التفاصيل حول الأضرار والضحايا.