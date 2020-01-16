فرنسا تحذر من مخيمات النازحين شمال شرقي سوريا

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، من أن مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا تعاني وضعا إنسانيا "مقلقا جدا"، وقد تتحول إلى "قنبلة موقوتة".



وجاء تحذير لودريان، مع إغلاق معبرين حدوديين مع العراق مخصصين لإدخال المساعدات الإنسانية إليها.



وقال لودريان متحدثا أمام لجنة الخارجية في الجمعية الوطنية، إن "الوضع الإنساني في المخيمات يثير قلقا متزايدا، وقد يتطور إلى ما يشبه قنبلة موقوتة تهدد بتفجير الوضع في (مخيمي) روج والهول"، حسبما نقلت "فرانس برس".



ووافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تمديد آليّة تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر بدلا من عام، بضغط من موسكو.