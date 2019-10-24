إقفال شبه تام لمعظم الطرق الرئيسية في المدن اللبنانية من قبل المتظاهرين
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إقفال شبه تام لمعظم الطرق الرئيسية في المدن اللبنانية من قبل المتظاهرين

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العرب اليوم - إقفال شبه تام لمعظم الطرق الرئيسية في المدن اللبنانية من قبل المتظاهرين

تظاهرات لبنان
بيروت - العرب اليوم

أفادت مصادر إعلامية بإغلاق شبه تام لمعظم الطرق الرئيسية في المدن اللبنانية من قبل المتظاهرين.

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إقفال شبه تام لمعظم الطرق الرئيسية في المدن اللبنانية من قبل المتظاهرين إقفال شبه تام لمعظم الطرق الرئيسية في المدن اللبنانية من قبل المتظاهرين



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