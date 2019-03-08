صدور حكم بالحبس 47 شهرا بحق الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية

صدر حكم بالحبس 47 شهرا بحق الرئيس السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت، لإدانته بجرائم مالية، حسبما أفادت خدمة بلومبرج الإخبارية مساء الخميس.

وتحدث مانافورت (69 عاما) أمام المحكمة قبل النطق بالحكم. وقال للقاضي إنه كان لديه الكثير من الوقت للتفكير بينما كان وراء القضبان في الحبس الانفرادي، وطلب التعاطف معه.

وقال مانافورت للقاضي تي. إس إيليس: "كان العامان الماضيان أصعب السنوات بالنسبة لعائلتي ولي".

وأضاف: "إن القول بأنني أشعر بالإهانة والخجل أقل بكثير (من الواقع