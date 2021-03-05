البابا فرنسيس يغادر روما متجها إلى بغداد

غادر قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الجمعة، روما، متجها إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تاريخية تستغرق عدة أيام وقال قداسة البابا فرنسيس إنه يقوم بالزيارة لإظهار التضامن مع المسيحيين بالعراق البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص أي نحو خُمس عددهم قبل الغزو الأمريكي للعراق في 2003 وما تلاه من عنف الجماعات الإرهابية وكان البابا السابق يوحنا بولس الثاني على وشك زيارة العراق لكن الزيارة ألغيت في عام 2000 بعد انهيار المحادثات مع الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين.