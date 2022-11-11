السلطات التونسية تعلن إحباط 17 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 794 مهاجرا

أعلنت السلطات التونسية، اليوم ، إحباط 17 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ 794 مهاجرا من الغرق.وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس بالوسط والساحل التونسي من إحباط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 794 مهاجرا من الغرق.

وأضاف أن وحدات تابعة للمناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية أحبطت 15 محاولة للهجرة خلسة وأنقذت 766 شخصا من بينهم عدد 751 يحملون جنسيات جنوب الصحراء و15 تونسيا بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر .