مقتل وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم شمال سيناء

لقى ٤ أشخاص حتفهم وأُصيب شخصًا آخر في حادث تصادم سيارتي نقل على طريق القنطرة شرق، شمال سيناء.

وقالت مصادر إن الحادث الذي وقع قرب جفجافة، أسفر عن مقتل أحمد حسن محمد 24 عامًا، وأحمد مصطفى أحمد، مقيمان في محافظة الأقصر، وأحمد محمود محمد 23 عامًا، مقيمًا في المنيا،

ومحمد عبد الخالق عبد الرحمن 33 عامًا، مقيمًا في محافظة الشرقية، مشيرة إلى أنه تم نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى مدينة القنطرة شرق ونقل المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية العام.