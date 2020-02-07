وزارة الداخلية العراقية تعلن أن قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم
آخر تحديث GMT08:11:50
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزارة الداخلية العراقية تعلن أن قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزارة الداخلية العراقية تعلن أن قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم

وزارة الداخلية العراقية
بغداد - العرب اليوم

وزارة الداخلية العراقية تعلن أن قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة الداخلية العراقية تعلن أن قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم وزارة الداخلية العراقية تعلن أن قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم



أخبار ذات صلة

GMT 05:39 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن طائرة مدنية على متنها 172 راكبا هبطت اضطراريا في قاعدة حميميم بعد أن كادت تتعرض لضربة من الدفاعات الجوية السورية
العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن طائرة مدنية على متنها 172 راكبا هبطت اضطراريا في قاعدة حميميم بعد أن كادت تتعرض لضربة من الدفاعات الجوية السورية

GMT 23:53 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

ترامب يعلن قتل زعيم "القاعدة" في جزيرة العرب خلال عملية في اليمن
العرب اليوم - ترامب يعلن قتل زعيم "القاعدة" في جزيرة العرب خلال عملية في اليمن

GMT 22:01 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

إصابة مدني في انفجار عبوة بسيارة في منطقة الفحامة بدمشق
العرب اليوم - إصابة مدني في انفجار عبوة بسيارة في منطقة الفحامة بدمشق

GMT 21:27 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

الجيش السوري يسيطر على سراقب والأتراك يلجأون لموسكو
العرب اليوم - الجيش السوري يسيطر على سراقب والأتراك يلجأون لموسكو

GMT 18:07 2020 الخميس ,06 شباط / فبراير

ترامب " الديمقراطيون عرفوا منذ البداية أننا أبرياء لكنهم استمروا بممارساتهم"
العرب اليوم - ترامب " الديمقراطيون عرفوا منذ البداية أننا أبرياء لكنهم استمروا بممارساتهم"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نسّقي معه سروال جينز باللون الأزرق الفاتح

استوحي من جيجي حديد أجمل الإطلالات الشبابية

واشنطن - العرب اليوم

إطلالاتها تشكّل مصدر وحي للفتيات والنساء حول العالم سواء كانت على منصة العرض أو في الشارع، إذ باتت جيجي حديد أيقونة للأزياء الشبابية والعصرية. وفي أحدث إطلالاتها تألقت بصيحة غالباً ما تعتمدها في أزيائها الكاجوال. القميص الواسعة أو oversized هي من أكثر الصيحات الشبابية التي تعشقها جيجي حديد. وقد أطلت في نيويورك بقميص أزرق فضفاض وطويل بنقشة المقلّم قامت بثني أكمامه، ونسّقت معه سروال جينز باللون الأزرق الفاتح، وأكملت اللوك بجزمة باللون الأبيض. وتطغى موضة الأزياء الواسعة مؤخراً، ونلاحظها على جيجي حديد وعدد كبير من النجمات، وهي صيحة عملية جداً ومريحة كما تساعد على إخفاء العيوب. والى جانب إعتماد حديد على القميص الواسع سواء مع السروال الدينيم أو البايكر شورت، إختارت في مناسبات عدة صيحة الـ oversized، مثل البافر puffer الفضفاض من ماركة Fendi ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:09 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

ديانا كرزون تتألق في اختيار فساتينها مؤخرًا بأسلوب عصري
العرب اليوم - ديانا كرزون تتألق في اختيار فساتينها مؤخرًا بأسلوب عصري

GMT 02:18 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

دبي مقصد المشاهير لأوقات ممتعة منهم سونو نيجام
العرب اليوم - دبي مقصد المشاهير لأوقات ممتعة منهم سونو نيجام

GMT 04:16 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

أفكار توزيعات زواج بسيطة وأنيقة لحفلات الزفاف في عام 2020
العرب اليوم - أفكار توزيعات زواج بسيطة وأنيقة لحفلات الزفاف في عام 2020

GMT 03:58 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

سيرغي لافروف يُعلق على تهديد أميركا بفرض عقوبات جديدة ضد "روس نفط"
العرب اليوم - سيرغي لافروف يُعلق على تهديد أميركا بفرض عقوبات جديدة ضد "روس نفط"

GMT 03:50 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

تقارير صحفية تؤكّد إثارة بركان رامز جلال للجدل مبكرًا
العرب اليوم - تقارير صحفية تؤكّد إثارة بركان رامز جلال للجدل مبكرًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2020 الثلاثاء ,04 شباط / فبراير

حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي بعد حفلها في المكسيك
العرب اليوم - حيوان غريب يهاجم هيفاء وهبي بعد حفلها في المكسيك

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 01:26 2020 الأربعاء ,05 شباط / فبراير

وفاة عروس مصرية أثناء "العلاقة الحميمة" مع زوجها
العرب اليوم - وفاة عروس مصرية أثناء "العلاقة الحميمة" مع زوجها

GMT 05:36 2015 الإثنين ,23 شباط / فبراير

البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"
العرب اليوم - البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"

GMT 11:41 2017 الجمعة ,30 حزيران / يونيو

ياسمين عبدالعزيز وحلمي ومنى زكي في الساحل الشمالي
العرب اليوم - ياسمين عبدالعزيز وحلمي ومنى زكي في الساحل الشمالي

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 10:08 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

وكيل ميتسوبيشي في السعودية يطرح أتراج سيدان الصغيرة
العرب اليوم - وكيل ميتسوبيشي في السعودية يطرح أتراج سيدان الصغيرة

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له

GMT 05:18 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسان

تعرف على أغرب جرائم الاغتصاب في العالم آخرها التحرش بفتاة في الشارع
العرب اليوم - تعرف على أغرب جرائم الاغتصاب في العالم آخرها التحرش بفتاة في الشارع

GMT 04:36 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

إميلي مايثتيكل تقدم تصميمات جديدة تضم قلادة غريبة على شكل "مهبل"
العرب اليوم - إميلي مايثتيكل تقدم تصميمات جديدة تضم قلادة غريبة على شكل "مهبل"

GMT 15:04 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو

عبدالله المعيوف يكشف عن أخطر ثنائي تم مواجهته
العرب اليوم - عبدالله المعيوف يكشف عن أخطر ثنائي تم مواجهته

GMT 01:28 2017 الأحد ,29 كانون الثاني / يناير

"حناء العريس" ركن أصيل من طقوس الزواج السوداني
العرب اليوم - "حناء العريس" ركن أصيل من طقوس الزواج السوداني

GMT 04:58 2019 السبت ,22 حزيران / يونيو

وزير الاقتصاد الألماني يُعلن دعمه لشركة "هواوي"
العرب اليوم - وزير الاقتصاد الألماني يُعلن دعمه لشركة "هواوي"

GMT 00:51 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

خالد قطب يشرح استخدام العدسات اللاصقة بعد جراحة الليزك
العرب اليوم - خالد قطب يشرح استخدام العدسات اللاصقة بعد جراحة الليزك

GMT 16:47 2019 الجمعة ,26 تموز / يوليو

"أبل" تؤكد رسميا استحواذها على قطاع مودم الهواتف الذكية في"إنتل"
العرب اليوم - "أبل" تؤكد رسميا استحواذها على قطاع مودم الهواتف الذكية في"إنتل"

GMT 13:56 2019 الجمعة ,21 حزيران / يونيو

"أبل" تسحب أحد أجهزتها من السوق بسبب عدم صلاحية بطاريته
العرب اليوم - "أبل" تسحب أحد أجهزتها من السوق بسبب عدم صلاحية بطاريته

GMT 06:56 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

طاقية الإخفاء تتحوَّل إلى حقيقة باختراع صيني مذهل
العرب اليوم - طاقية الإخفاء تتحوَّل إلى حقيقة باختراع صيني مذهل

GMT 09:45 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

"شاومي" الصينية تحقّق رقمًا قياسيًا في مبيعات "قاتل الهواتف الذكية"
العرب اليوم - "شاومي" الصينية تحقّق رقمًا قياسيًا في مبيعات "قاتل الهواتف الذكية"

GMT 08:30 2019 الإثنين ,24 حزيران / يونيو

"خطأ تشغيلي" يمنع وصول هاتف "هواوي" إلى الولايات المتحدة
العرب اليوم - "خطأ تشغيلي" يمنع وصول هاتف "هواوي" إلى الولايات المتحدة

GMT 08:26 2016 الثلاثاء ,01 آذار/ مارس

أخصائية تكشف تأثير المفاصل على الصحة ونوع التمرينات
العرب اليوم - أخصائية تكشف تأثير المفاصل على الصحة ونوع التمرينات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab