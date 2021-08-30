الخارجية الإيرانية تؤكد أن سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان
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الخارجية الإيرانية تؤكد أن سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان

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العرب اليوم - الخارجية الإيرانية تؤكد أن سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان

طهران - العرب اليوم

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان ومن حق إيران إرسال النفط لأي مشتر وهذا شأن تجاري لا نسمح بالتدخل فيه

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الخارجية الإيرانية تؤكد أن سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان الخارجية الإيرانية تؤكد أن سفينة الوقود ستواصل الإبحار باتجاه لبنان



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