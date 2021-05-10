الهلال الأحمر الفلسطيني ينقل 3 مصابين إلى المستشفى بعد مواجهات الأقصى

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمنا تنقل 3 مصابين إلى مستشفى المقاصد بعد مواجهات عنيفة في المسجد الأقصى.افادت وكالة "فرانس برس" أن اشتباكات عنيفة اندلعت، اليوم الاثنين، بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية قرب الأقصى في القدس.

وأصيب أكثر من 200 شخص، مساء الجمعة، في اشتباكات بين الشرطة والفلسطينيين في ساحة المسجد، حيث تدفق عشرات الآلاف من المصلين لأداء صلاة الجمعة الماضية من رمضان.ووفقا للوكالة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن اشتباكات في عدد من أحياء القدس الشرقية، السبت، خلفت أكثر من 100 جريح.

وأعرب الأعضاء الأربعة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط - الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - عن "قلقهم العميق"، يوم السبت، بشأن العنف في القدس.وتشهد منطقة قطاع غزة تصعيدا أمنيا في الآونة الأخيرة، على خلفية الأحداث الجارية في مدينة القدس، وبشكل خاص في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.