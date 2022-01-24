وزارة الدفاع الإماراتية تعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أية خسائر بشرية.