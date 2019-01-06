آبي يؤكد سلامنا مع روسيا مفيد للأميركان

اعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن إبرام معاهدة سلام بين اليابان وروسيا سيعود بالفائدة على الأمن الإقليمي، وبالتالي سيكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن آبي اليوم الأحد قوله: "بما أنها (معاهدة السلام) ستنعكس إيجابا على السلام والأمن في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستستفيد منها أيضا".

وأشار رئيس الوزراء الياباني، إلى أن تحالف طوكيو وواشنطن هو "أساس الدبلوماسية والأمن لليابان"، مضيفا أنه يؤكد هذه الحقيقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته معه.

وقبل أيام ، قال آبي في مقابلة صحفية إن القوات الأميركية في اليابان تدافع عن الأمن في البلاد والشرق الأقصى عموما، وهي "ليست معادية لروسيا بأي شكل من الأشكال".

وصرح آبي أمس السبت بأن اليابان وروسيا وصلتا إلى نقطة مفصلية في عملية تبنّي معاهدة السلام ومصادقة البلدين النهائية عليها.

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء أن بوتين وآبي بعد لقائهما في سنغافورة في 14 نوفمبر الماضي، كلفا الجهات المعنية في بلديهما، بتكثيف المفاوضات حول معاهدة للسلام تنبثق عن إعلان عام 1956.

ومن المقرر عقد اجتماع القمة القادم بين الزعيمين الروسي والياباني في أواخر يناير في روسيا.