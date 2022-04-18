انفجار يهز بناء في منطقة بيوغلو في اسطنبول والسلطات تجلي سكانه

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين بأن انفجارا هز منطقة بيوغلو في اسطنبول، فيما تحاول السلطات إجلاء سكان البناء الذي حدث فيه الانفجار مع تصاعد كثيف للدخان. وقالت إن عطلا في الكابلات الأرضية لسبب غير معروف هو الذي تسبب بالانفجار، مما أثار ذعرا كبيرا في صفوف السكان، وإنه بدأ العمل على معالجة العطل.