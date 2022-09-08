مقتل فلسطيني وإصابات جراء اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب قرية بيتين بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الخميس، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.