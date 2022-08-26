وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران جادة للغاية بشأن القضايا العالقة في إطار اتفاق الضمانات، وليست مستعدة لإبقاء ما وصفها بالاتهامات الواهية من جانب الوكالة.