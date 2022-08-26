إيران تطالب بإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلنة
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إيران تطالب بإغلاق ملف المواقع النووية "غير المعلنة"

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العرب اليوم - إيران تطالب بإغلاق ملف المواقع النووية "غير المعلنة"

طهران - العرب اليوم

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران جادة للغاية بشأن القضايا العالقة في إطار اتفاق الضمانات، وليست مستعدة لإبقاء ما وصفها بالاتهامات الواهية من جانب الوكالة.

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إيران تطالب بإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلنة إيران تطالب بإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلنة



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