أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير قرية أوبيتنوي، في أفدييفكا، التي كانت القوات الأوكرانية اتخذتها لسنوات نقطة قصف لاستهداف أراضي جمهورية دونيتسك.