مقتل واصابة 4 اشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار ، في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية.

وأعلنت الشرطة اعتقال المشتبه به، ولا تزال عملية البحث مستمرة بشكل مكثف في مركز سيلو فيستا التجاري في إل باسو بولاية تكساس.

ولم تذكر الشرطة حتى الآن دافع الإطلاق، ولم تقدم تفاصيل عن الضحايا الثلاثة الذين نقلوا إلى المستشفى.