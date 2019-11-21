وزارة الدفاع التونسية تعلن إنقاذ 40 مهاجرًا قبالة صفاقس
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وزارة الدفاع التونسية تعلن إنقاذ 40 مهاجرًا قبالة صفاقس

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العرب اليوم - وزارة الدفاع التونسية تعلن إنقاذ 40 مهاجرًا قبالة صفاقس

وزارة الدفاع التونسية
تونس - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن إنقاذ 40 شخصا معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة مدينة صفاقس شرقي تونس، كانوا قاصدين العبور اللاشرعي إلى إيطاليا، وأوضحت الوزارة في بيان أن هؤلاء وهم 4 تونسيين و36 مهاجرا من جنسيات إفريقية أخرى، قد أبحروا من سواحل صفاقس ليل الثلاثاء الأربعاء قاصدين إيطاليا، وأن مركبهم كان معطوبا وأعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

 
وفي يوليو انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا، بينهم حوالى 20 امرأة وثلاثة رضع من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

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وزارة الدفاع التونسية تعلن إنقاذ 40 مهاجرًا قبالة صفاقس وزارة الدفاع التونسية تعلن إنقاذ 40 مهاجرًا قبالة صفاقس



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